Rangnick sobre Cristiano Ronaldo: «Penso que estará disponível para amanhã»

Boas notícias para o Manchester United. Cristiano Ronaldo regressou ontem aos treinos e, de acordo com o treinador alemão Ralf Rangnick, poderá estar disponível para o duelo deste sábado, com o Tottenham, para a Premier League.

"Ele regressou ontem aos treinos. Esteve presente em toda a sessão de treinos e espero que também esteja presente no treino de hoje. Treinou bem, tal como o resto do grupo de trabalho. Penso que estará disponível para amanhã", atirou o técnico interino dos red devils, em declarações na conferência de imprensa realizada esta sexta-feira.





Quanto aos desenvolvimentos feitos em torno das recuperações de Luke Shaw e McTominay, Ralf Rangnick afirmou que o lateral inglês é baixa confirmada para o duelo de amanhã, enquanto que o médio-centro escocês continua a ser dúvida."Luke Shaw vai continuar de fora da equipa. Até ontem, ele ainda testava positivo à Covid-19. Scotty é um ponto de interrogação, ele teve alguns problemas nos gémeos, por isso vamos ter de esperar e ver como se comporta no treino. Neste momento, o mais provável é que não esteja disponível para ir a jogo porque se arriscarmos com ele é provável que fique de fora na terça-feira [diante do Atlético Madrid]. É preciso ter cuidado com as lesões musculares, especialmente nos gémeos", disse.

O duelo entre Manchester United e Tottenham tem o pontapé de saída agendado para as 17:30, horário de Lisboa.