Real Madrid em "alarme" por causa de contactos de Cristiano Ronaldo com Sérgio Ramos e Varane 'As' noticia preocupação no seio do clube merengue por causa de CR7 ter estado recentemente com três jogadores do plantel