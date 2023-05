Rivaldo: «Ronaldo estará a ponderar se o dinheiro que está a receber compensa a vida não tão feliz»

Rivaldo, antigo futebolista e vencedor de uma Bola de Ouro, abordou a situação de Cristiano Ronaldo ao serviço do Al Nassr. O ex-internacional brasileiro considerou que o português poderá estar a passar dificuldades no novo país"Eu entendo que por vezes os jogadores vão iludidos pelo grande contrato que fizeram na Arábia Saudita, mas depois a vida por lá é mais fechada e o futebol nem sempre é tão fácil como se espera. Então, ele pode estar a passar por uma fase de alguma desilusão e até ponderando se o dinheiro que está a receber compensa a vida não tão feliz pela qual está a passar nesse momento. Isso acontece com todos os jogadores e o próprio Messi poderá testemunhar isso brevemente. Então, com certeza que seria bonito para o futebol ver Cristiano Ronaldo a voltar ao Real Madrid para talvez terminar sua carreira. Claro, a os adeptos precisam de entender que não lhe poderão exigir o mesmo de quando ele tinha 25 ou 26 anos, mas ele ainda pode ajudar o clube em mais conquistas", sustentou o jogador campeão do Mundo pelo escrete em 2002 em declarações ao portal de apostar 'Betfair'.Refira-se que, segundo um estudo da 'Forbes, Cristiano Ronaldo é, aos 38 anos, o jogador mais bem pago do Mundo Já sobre Lionel Messi, Rivaldo, de 51 anos, lamentou que o argentino tivesse feito uma viagem para a Arábia Saudita."Ainda assim, fiquei um pouco triste por ver Lionel Messi ter esse tipo de atitude - faltando ao respeito ao seu atual clube - algo que é incomum na sua carreira, sempre marcada pela ficha limpa em termos de disciplina. Ele poderia certamente ter encontrado uma melhor alternativa - conversando com o clube, esperando a vinda dos dirigentes sauditas a Paris ou até aguardando pelo final da temporada - para chegar a um entendimento com o PSG sem esse problema interno", explicou o brasileiro.