Romeno que era para ter nome de Maradona 'declara-se' a Ronaldo: «Não bebo, não tenho tatuagens e como de forma saudável»

Dobrin Ramon Gaspar alinha no Gaz Metan, da Roménia, e quer fazer história. Tal como o ídolo Cristiano Ronaldo. O jovem jogador romeno, de apenas 19 anos, revelou-se fã acérrimo do craque português e que lhe quer seguir as pisadas, frisando que não ter "um jogador do país-natal como modelo"."O jogador que mais gosto é o Cristiano Ronaldo. Eu gosto de tudo nele e é um modelo para mim. Ele tem qualidades físicas impressionantes e é muito profissional, treina muito. Estou a tentar copiá-lo. Preparo-me bem, faço muito ginásio e tento treinar a minha velocidade. Além disso, faço uma alimentação saudável, não bebo e não tenho tatuagens", deixou claro ao jornal 'Sport', da Roménia.O médio-ofensivo que é colega de equipa do português Francisco Júnior até era para ter um nome de uma estrela do futebol mundial... E não é Cristiano Ronaldo. "O meu segundo nome é Dobrin [n.d.r. em homenagem a Nicolae Dobrin, antigo internacional romeno], mas o meu pai não gostava do FC Arges [n.d.r. clube romeno]. Ele gostava da forma como o Dobrin jogava e queria que eu tivesse o nome de um grande jogador do futebol romeno. O jogador de que ele gostava mais era o Maradona. Ele deixou crescer o cabelo tão grande quanto ele, ou curtava-o tanto quanto ele. O meu pai parecia-se muito com o Maradona. Primeiramente, quis chamar-me Diego ou Armando, mas escolheu um futebolista que considerava o melhor da história da Roménia", explicou Dobrin Ramon Gaspar.