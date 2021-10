Ronaldo agradece prémios de melhor jogador do mês do Manchester United e da Premier League

Com três golos em outros tantos jogos realizados e exibições de encher o olho, Cristiano Ronaldo recebeu esta quinta-feira as distinções de melhor jogador do mês do Manchester United, uma votação levada a cabo pelos adeptos do clube, e da Premier League, uma votação que junta adeptos, analistas e o capitão de cada uma das equipas que competem no principal escalão em Inglaterra.





Em mensagem nas redes sociais, o avançado português agradeceu os votos de todos os adeptos e posou com os respetivos troféus.