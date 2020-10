Ronaldo apoia-se na filosofia 'Kaizen' para superar a Covid-19

Cristiano Ronaldo continua infetado com o coronavírus e segue isolado em casa, sem poder treinar com os companheiros da Juventus e sem poder dar o seu contributo à equipa nos jogos. Tendo em conta a personalidade do internacional português, estar assim 'parado' deve estar a afetá-lo mais do que aquilo que deixa transparecer.





Apesar que a sua atividade recente nas redes sociais é a demonstração que o avançado da Juventus deve estar muito aborrecido, pois neste período tem feito publicações, praticamente, todos os dias.Numa dessas publicações nas redes sociais, o artilheiro, de 35 anos, mostrou um novo corte de cabelo e na descrição indicou: "Kaizen philosophy". Mas, afinal de que se trata?A filosofia 'Kaizen' começou a surgir no pós-Segunda Guerra Mundial, no Japão, sendo a junção das palavras 'Kai' - mudanças, e 'Zen' - melhorias. Este conceito foi adotado por várias empresas no pós-guerra, nomeadamente, grandes corporações como a Sony ou a Walt Disney. Um ideal que ajudou na recuperação económica, principalmente, no Japão que como se sabe foi um dos grandes derrotados no final do conflito mundial.Esta filosofia vive com a máxima: "Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje!"É assim que o craque português tem superado os seus dias, pois da forma como é ativo e exigente consigo próprio, já deve andar a subir as paredes da sua mansão...