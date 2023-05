Ronaldo deve falhar último jogo da liga saudita

O Al Nassr fecha hoje a época com a receção ao Al Fateh e Cristiano Ronaldo deverá ser o grande ausente. Com o título já entregue ao Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, e o 2º lugar também garantido pelo conjunto do internacional português, tudo aponta para que CR7 fique de fora, até porque este saiu com alguns problemas musculares do encontro anterior, frente ao Al Ettifaq, sendo substituído aos 85’.De acordo com a imprensa saudita, o avançado e capitão do Al Nassr falhou os últimos dois treinos de conjunto da equipa e, por isso, vai ser poupado, pois em junho ainda terá dois compromissos pela Seleção Nacional, frente a Bósnia (dia 17) e Islândia (dia 20), de apuramento para o Euro’2024.Quanto ao campeão Al Ittihad, recebe o Al Tai, agora treinado por José Barreto, num duelo entre técnicos portugueses.