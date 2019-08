Ronaldo e a relação com Messi: «Nunca jantámos juntos, mas por que não?»

Cristiano Ronaldo e Leo Messi dominaram o panorama do futebol internacional na última década e, no entender do português, essa rivalidade acabou por ser decisiva para que ambos se superassem. CR7 compara mesmo a sua rivalidade com o argentino com aquela que foi protagonizada entre Ayrton Senna e Alain Prost. Ainda assim, assegura, sempre foi tudo num clima de paz, tanto que não torce o nariz a um encontro... à mesa.









"Não tenho dúvidas de que eu o torneio melhor jogador e ele me tornou a mim melhor também. Não é casualidade... É como o Senna e o Prost na F1. As rivalidades são saudáveis. Eu admiro muito a carreira que ele tem feito. E ele já o disse o mesmo de mim. Quando saí da Liga ele disse que teve pena. Gostava dessa picardia. Admitiu que nas últimas três Champions sentia-se perturbado. Eu também em relação a ele... Mas é uma rivalidade boa. Tenho uma boa relação com ele. Nunca jantámos juntos, mas por que não? Ele é argentino, a minha namorada também é. Não vejo qualquer problema", admitiu o avançado português.Já pai de cinco crianças, CR7 assume que não tenciona ter mais filhos no futuro, optando por "fazer uma pausazinha para desfrutar deste momento". E falando em crianças, o avançado português destacou o talento para o futebol que vê em Cristianinho. "Tem nove anos. Joga muito bem, está muito feliz, mas depende da cabeça dele. Vou aconselhar-lhe e ajudar, mas tudo depende dele".A finalizar, o jogador da Juventus deixou uma garantia. "Portugal é um país onde quero viver. Daqui a alguns anos vamos viver em Portugal. Ele [Cristianinho] vai ser o que quiser. Se estivermos a viver lá, vai jogar lá"