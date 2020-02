Ronaldo é o 2º mais rápido a atingir os 50 golos na Serie A

O bis de Cristiano Ronaldo frente à Fiorentina, no passado dia 2, no triunfo bianconeri por 3-0, permitiu ao avançado português atingir os 50 golos com a camisola do clube de Turim em 70 jogos disputados. Um registo impressionante, que só um jogador na história do calcio superou... e por uma partida: Shevchenko, que atingiu a meia centena de golos na Serie A em 69 jogos.





Eis a lista completa dos jogadores mais rápidos a chegar aos 50 golos na competição:1º Andriy Shevchenko - 50 golos em 69 jogos;2º Cristiano Ronaldo - 70 jogos3º Ronaldo - 77 jogos4º Marco van Bastan - 83 jogos5º Michel Platini - 84 jogos6º Gabriel Batistuta - 85 jogos7º David Trezeguet - 86 jogos8º Edin Dzeko - 92 jogos9º Adriano - 95 jogos10º Gonzalo Higuaín - 96 jogos