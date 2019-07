Ronaldo entre os favoritos para ganhar a Bola de Ouro

O jornal espanhol 'Marca' fez uma análise da época de Cristiano Ronaldo e não tem dúvidas: o internacional português está, aos 34 anos, entre os favoritos para receber a Bola de Ouro. Se a receber, será a 6.ª da carreira...Ronaldo trocou o Real Madrid pela Juventus e manteve-se a um nível altíssimo. Apesar de não ter conseguido ganhar a Liga dos Campeões - um dos grandes objetivos do clube transalpino - ajudou o clube a conquistar mais um campeonato e a Supertaça. Foi o terceiro melhor marcador da Serie A, com 21 golos, atrás de Fabio Quagliarella (Sampdoria) e Duván Zapata (Atalanta), com 25 e 23 tentos, respetivamente.Ao nível da Seleção, ajudou Portugal a conquistar a Liga das Nações e no final desta competição fez uma constatação: "Não vivo obcecado por troféus, mas os números não enganam. Este ano ganhei três títulos e estive bem na liga das Nações. Que mais posso fazer?"