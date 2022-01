Cristiano Ronaldo explica no Dubai por que motivo Cristianinho ainda não tem telemóvel

Loucura no Dubai com Cristiano Ronaldo



Cristiano Ronaldo foi recebido por um grande número de adeptos, a maioria crianças, esta sexta-feira durante um evento na Expo do Dubai, onde falou da importância dos bons hábitos, da saúde e da sua longevidade no futebol. Quando inquirido sobre a tecnologia, o avançado do Manchester United explicou que ainda não deu um telemóvel ao filho mais velho, Cristianinho, que este ano faz 12 anos."Como sabem tenho quatro filhos, estou à espera de mais dois", começou por dizer, recebendo uma onda de aplausos. "A saúde é o mais importante, temos de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do lado espiritual também. Pouco importa as culturas e as religiões, porque somos todos iguais. Ensinar as crianças cuidarem-se, a tratarem dos seus corpos, a comerem bem, a dormirem bem e a ouvirem os bons conselhos dos pais é uma forma de dar educação, de dar um exemplo. Temos de dar o exemplo às novas gerações", começou por dizer o craque português, de 36 anos.Depois foi inquirido sobre as tecnologias e a forma como elas o ajudam na sua preparação. "A tecnologia é uma grande ajuda, não só para mim, mas para o mundo inteiro. Temos de saber tirar partido disso, mas sem sermos obsessivos. Posso dar o exemplo do meu filho mais velho, vai fazer 12 anos e que passa o tempo a perguntar, 'pai já posso ter um telemóvel?'. Eu respondo-lhe 'Cristiano, tens tempo'. Mas também sei que esta nova geração está um passo à frente da nossa. Concordo que temos de tirar partido das novas tecnologias, mas sem sermos obsessivos. Podem recorrer a isso durante um certo período, mas não a toda a hora."A finalizar, Ronaldo mostrou-se agradecido com a presença de tantas crianças na plateia. "Não esperava de ver tanta gente aqui à minha espera, são vocês que me dão a motivação para continuar. O futebol é para os adeptos e sentir o calor e o amor que vocês me transmitem aqui é uma grande motivação. Obrigado por estarem aqui, por esta receção."