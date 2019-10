Ronaldo: «Ganhar jogos, ir para casa e ver os meus filhos é o que me deixa feliz»

Cristiano Ronaldo foi esta segunda-feira o porta-voz do plantel da Juventus no lançamento da receção aos russos do Lokomotiv Moscovo - onde atuam os portugueses Éder e João Mário - agendada para terça-feira, da 3.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa, o avançado português de 35 anos referiu aos jornalistas que o desfrutar das vitórias e a relação com os filhos são aquilo que mais o motiva. "Ganhar jogos, desfrutar e ir para casa ver os meus filhos é o que me deixa feliz. Isso é o que me motiva para treinar, jogar e entreter os adeptos", afirmou Ronaldo.

O craque português desvaloriza os recordes individuais e garante foco para ajudar a Juventus a conquistar títulos.

"Já superei o recorde de 700 golos, é ótimo, mas a prioridade para mim é a equipa. Quero ajudar a equipa a conquistar troféus com os meus golos e assistências. Os prémios coletivos são os mais importantes, não os individuais, pois estes surgem como consequência do desempenho da equipa", sustentou.

Sobre a chegada de Maurizio Sarri ao comando da equipa no início da época, Ronaldo elogiou a filosofia do técnico italiano. "Jogamos um futebol mais ofensivo. É um novo esquema do qual eu gosto e estou feliz com a equipa", destacou o português.