Ronaldo lembra festa do Euro'2016: «Chorei, ri-me, sofri, gritei, fiquei bêbado...»

As entrevistas que Cristiano Ronaldo concede são raras, mas a cada uma delas são feitas algumas revelações inesperadas. A última delas foi feita pelo português à plataforma DAZN, numa conversa na qual o português assumiu que durante as celebrações pela conquista do Europeu de 2016 ficou bêbado... com um copo de champanhe.





"O título europeu por Portugal foi o troféu mais importante que conquistei. Foi incrível, uma noite absolutamente inesquecível. Chorei, ri-me, sofri, gritei, fiquei bêbado. Não é brincadeira... Durante esse jogo, chorei tanto que acabei por ficar desidratado. Por isso, no final do jogo, enquanto celebrava, bebi um copo de champanhe que me 'bateu' de imediato. Nunca bebo, mas aquele dia foi tão especial. Foi o troféu mais importante", lembrou o português.Nessa mesma entrevista, CR7 voltou a assumir o seu fascínio pela Champions. "É a competição de clubes mais importante do Mundo. É o torneio no qual mais gosto de jogar, é especial. É uma prova totalmente diferente da Serie A, até em termos de mentalidade", assumiu.