«Ronaldo não encaixa na política desportiva do Real Madrid»: portas do Bernabéu fechadas

O 'AS' assegura esta terça-feira que as portas do Bernabéu para uma eventual regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid estão fechadas.





"Cristiano Ronaldo não encaixa na política desportiva do Real Madrid", referiu fonte do clube merengue ao jornal espanhol. Apesar da estima de Florentino Pérez por CR7, "o seu tempo passou e os objetivos desportivos do clube são outros".De acordo com o diário espanhol, o grande objetivo do Real Madrid é contratar Mbappé.Ronaldo está na Madeira desde 9 de março, trabalhando horas a fio no ginásio privado para manter a forma física e regressar em grande quando a competição for retomada.A crise económica provocada pela pandemia de Covid-19 não poupa ninguém, nem mesmo a rica Vecchia Signora. Na última semana o ‘Il Messaggero’ escreveu que a direção liderada por Andrea Agnelli traçou uma estratégia para amenizar o impacto da pandemia nas finanças do clube e que esse plano poderia passar pela venda do craque português, notícia, no entanto, negada a Record por fonte oficial do emblema de Turim.