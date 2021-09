«Ronaldo nunca me chamou à atenção ao ponto de dizer 'vai ser o melhor do Mundo'»

Rodrigo Fabri, antigo jogador brasileiro do Sporting, contou na entrevista que deu ao site UOL que nunca pensou ver Cristiano Ronaldo como um dos melhores futebolistas do Mundo. Em 2000/01 CR7 tinha apenas 15 anos.





"Quando estive no Sporting fizemos alguns treinos com os juvenis e Ronaldo treinou connosco. Era muito jovem, mostrava qualidade, mas sinceramente não me chamou à atenção ao ponto de dizer 'este miúdo vai ser o melhor do Mundo'", recorda o antigo médio, de 45 anos."Vês Messi ou Neymar e dás-te conta que a qualidade deles é absurda, não precisam de estar fisicamente a 100 por cento para poderem exercer a sua profissão com grandeza. Cristiano não. Apesar da sua técnica apurada, ele também precisa de estar no topo fisicamente e nunca deixou que essa vertente do seu jogo caísse. Por isso merece ser considerado um dos maiores da história", prosseguiu."Se continuarmos a comparar, um Ronaldinho, que era um mágico, um extraterrestre com a bola, com o profissionalismo do Cristiano Ronaldo... Até onde poderia ter ido? Teria chegado mais longe, seguramente. Sou o fã número um do Ronaldinho, mas isto é uma realidade. Se se tivesse comprometido como o Cristiano, seria unanimemente considerado um dos segundos melhores da história, porque nem fiz comparações com Pelé", concluiu.