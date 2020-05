Ronaldo pediu a jogador do Nacional que lhe fizesse umas compras: «Já me deu o dinheiro»

Cristiano Ronaldo treinou nas instalações do Nacional quando esteve na Madeira e um dos jogadores da equipa insular contou ao site 'Globoesporte' um episódio curioso sucedido durante esse período. O internacional português da Juventus pediu a Everton Kaká que lhe comprasse uns artigos.





O jogador brasileiro explica como tudo aconteceu. "Ele queria comprar uns produtos online que apenas eram entregues no Brasil. Joguei com o Miguel Paixão, que é um dos seus assessores e um grande amigo meu. O Miguel ligou-me e disse: 'podes fazer uma compra para o Ronaldo?' Ao que respondi: "como assim fazer uma compra?".Everton Kaká temeu tratar-se de algo extravagante e caro. "Não consegui imaginar naquele momento o que seria. E se fosse uma coisa com um valor absurdo?", questionava-se o médio canarinho, que há três anos joga no Nacional.Mas não era. "Eram chips antirradiação, que se usa no telefone para não passar radiação para o corpo, além de uns óculos de sol. Comprei os produtos e ele deu-me o dinheiro aqui em Portugal. Por acaso foi ele mesmo quem fez a transferência", explicou.Everton não chegou a ter contacto com Ronaldo, mas deixou uma camisola de treino ao massagista do Nacional, que o craque português autografou.E as compras? Ainda não chegaram a Portugal. Já foram entregues em casa de Everton, em São Paulo, e expedidas para o Funchal.