Cristiano Ronaldo recebe visto dourado dos Emirados Árabes Unidos

Presença habitual no Dubai, seja em períodos de férias como para receber prémios - a mais recente foi em janeiro, nos Globe Soccer Awards -, Cristiano Ronaldo viu esta semana ser-lhe atribuído o visto dourado dos Emirados Árabes Unidos, segundo adianta o portal 'Gulf News'.





Este visto, lançado recentemente com o propósito de atrair investimento estrangeiro e chamar ao país os melhores do Mundo nas mais diversas áreas de atividade, tem duração de 10 anos e é automaticamente renovado a cada década desde que os candidatos cumpram os requisitos e condições estabelecidas. Por isso, na prática com este visto dourado CR7 garante cidadania daquele país asiático e dá-lhe a possibilidade de entrar e sair do país sempre que pretenda.Ao todo, segundo dados apresentados pela imprensa do país, já perto de sete mil investidores e personalidades receberam este visto dourado, sendo que entre si partilham uma fortuna de 25 mil milhões de euros.