Ronaldo recorda momento para a história com a camisola de Portugal

Cristiano Ronaldo publicou esta terça-feira no Instagram duas fotografias que ficarão na história, na sua, na da seleção de Portugal e na história do desporto-rei. "Momento de recordar a Conquista da Liga das Nações", escreveu o internacional português, com as hashtags 'campeões', 'fica na história' e 'todos portugal'.





Recorde-se que a 9 de junho do ano passado, Portugal bateu a Holanda na final disputada no Estádio do Dragão, Porto, por 1-0, golo apontado por Gonçalo Guedes aos 61 minutos.Este foi o segundo título internacional da seleção portuguesa, que em 2016 entrou na história por conquistar o campeonato da Europa em França.