Rooney recorda o dia em que Ronaldo o obrigou a parar o carro por um 'Big Mac'

Durante cinco temporadas, entre 2004 e 2009, Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo foram companheiros de equipa no Manchester United. Ambos jovens, no início da carreira e numa época de grande sucesso dos red devils - conquistaram 3 campeonatos, uma Taça de Inglaterra e uma Liga dos Campeões. Agora, Rooney recorda um episódio vivido nessa época, em que Ronaldo 'lutava' para ganhar peso.





"Quando cheguei ao Manchester United, costumava ir com Ronaldo para os treinos e para os jogos. Lembro-me de uma noite antes de um jogo em que parámos no McDonald's porque ele queria um Big Mac. Ele estava a tentar ganhar peso porque era muito magro. Estava eu a conduzir e tive de ir pelo drive-in para termos o Big Mac", contou Wayne Rooney em entrevista ao jornal 'The Times'.Rooney joga atualmente no Derby County, depois de ter passado duas temporadas a disputar a MLS ao serviço do United DC.