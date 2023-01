Rudi Garcia: «Ronaldo não vai terminar a carreira no Al Nassr, vai regressar à Europa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rudi Garcia, técnico do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, garantiu que o português vai regressar ao velho continente. "É uma adição positiva, pois ajuda a que os defesas se dispersem. É um dos melhores do mundo e não vai terminar a carreira no Al Nassr, vai regressar à Europa", disse.