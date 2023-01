Rudi Garcia só dá elogios a Cristiano Ronaldo

Foi praticamente consensual que Cristiano Ronaldo não esteve inspirado na estreia, mas Rudi Garcia, técnico do Al Nassr, só lhe reservou elogios no final do encontro. "É uma adição positiva ter um grande jogador como o Cristiano Ronaldo, pois vai ajudar a distrair os defesas, como aconteceu no lance do golo. O Cristiano tem cinco Bolas de Ouro e é um dos melhores jogadores do mundo. É preciso não esquecer que ele não teve tanto descanso porque jogou contra o PSG [bisou na derrota frente aos parisienses num particular realizado na quinta-feira]", disse o técnico francês, sublinhando: "Mesmo com Cristiano Ronaldo não é fácil vencer os jogos na liga saudita. É um campeonato muito forte que tem várias equipas com aspirações."Por outro lado, Rudi Garcia garantiu que não há nenhuma exigência em jogar para o português. "O nosso plano é ter a bola. Não queremos andar sempre à procura do Cristiano. Mas é normal que ele e o Talisca recebam mais bolas porque são jogadores diferenciados", frisou o treinador.