Rui Alves sobre Ronaldo: «Mamma Mia! Que forma estupenda!»

Rui Alves, presidente do Nacional, concedeu uma entrevista ao jornal desportivo italiano 'Tuttosport', a falar sobre os treinos que Cristiano Ronaldo tem realizado na Choupana. De forma a exprimir o quanto estupefacto ficou ao ver a condição física do internacional português, de 35 anos, o dirigente até utilizou uma expressão bem italiana: "Mamma Mia! Que forma estupenda!" Acrescentando ainda: "Está em ótimas condições. Treina no nosso campo com uma determinação assustadora."





O presidente do clube madeirense também revelou que a ideia partiu do próprio Cristiano Ronaldo. "Cristiano ligou-nos e ficamos felizes por lhe dar essa oportunidade. Cumprimos todas as regras e protocolos de saúde da Madeira vinculados ao Covid-19, respeitando as distâncias de segurança. O Cris era um miúdo quando saiu daqui e agora é o melhor exemplo que há do trabalho da Academia do Nacional. É um modelo para o Mundo inteiro. Ele é um super profissional e possui notáveis ??qualidades humanas. É o orgulho da nossa sociedade, de todos nós. O melhor jogador de futebol da história nasceu na nossa pequena ilha", sublinhou.Rui Alves também salientou a rotina do craque da Juventus. "Às vezes vem de manhã, outras vezes à tarde. Depende dos seus programas de treino. Achei-o super motivado e determinado. O ar madeirense tem-lhe feito bem, está com uma energia positiva. Treina muito e um jogador como ele não pode esperar que esta emergência sanitária termine. Para o bem do Mundo e do povo, antes de tudo, e depois porque ele também tem um grande desejo de voltar a jogar", referiu.O presidente dos alvinegros também confirmou que trocou umas palavras com o avançado, precisamente, sobre a Vecchia Signora. "Sim falei com ele. Está muito feliz na Juventus. Acredito e espero que vai continuar por mais alguns anos. Desejo que ele ganhe o campeonato, a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro vestido de preto e branco [precisamente as cores do Nacional]", frisou.