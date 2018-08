A contratação de Cristiano Ronaldo por parte da Juventus causou supresa em muitos e continua a dar que falar, suscitando comentários de dirigientes e jogadores. Agora foi a vez de Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern Munique, vir a público dizer que não compreende o investimento feito pelo clube italiano."A contratação de Cristiano Ronaldo foi a que mais interesse despertou. Entendo que assim seja por tudo o que conseguiu no Real Madrid nos últimos anos. Foi cinco vezes melhor jogador do mundo. As questões de marketing têm grande importância num negócio desta dimensão mas no Bayern não investiríamos tanto dinheiro num jogador de 33 anos", disse.