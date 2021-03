Rummenigge sobre Cristiano Ronaldo: «Não teve o melhor dia frente ao FC Porto e ele sabe disso»

Karl-Heinz Rummenigge, diretor-geral do Bayern Munique, admitiu ter ficado surpreendido com a eliminação da Juventus nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, aos pés do FC Porto, mas não acredita que o investimento da vecchia signora em Cristiano Ronaldo possa ser considerado um fracaso apenas por a equipa não conseguir vencer a prova milionária.





"Sim, eu vi o jogo. Por vezes estas coisas acontecem. Os outros marcam golos e matam o jogo. É verdade que não foi o melhor dia de Ronaldo frente ao FC Porto e ele também sabe disso. Acontece. Mas, no geral, foi um bom investimento, pois tornou a marca Juventus mais famosa", afirmou o dirigente dos bávaros, numa entrevista à 'Gazzetta Dello Sport', recordando o hat trick do internacional português ao Cagliari."Ele marca muitos, muitos golos. Marcou três no domingo, certo? É um jogador importante, mas sozinho não pode fazer a diferença", disse.