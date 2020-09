Ryan Giggs sobre Cristiano Ronaldo: «É o melhor profissional com quem joguei»

Ryan Giggs, antigo jogador e companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo no Man. United, deixou elogios ao avançado português da Juventus, acreditando que ainda estará vários anos ao mais alto nível.





"Ele terá de estar no clube certo. Estive numa equipa de topo e joguei até aos 40 anos. Consigo vê-lo a jogar até aos 40 anos", disse o selecionador do País de Gales ao jornal italiano 'Tuttosport'."O Cristiano sabe cuidar dele próprio, come bem, descansa bem e vive para o jogo. É o melhor profissional com quem já joguei", referiu, assumindo alguma supresa pelo número de golos já apontados pelo capitão da Seleção Nacional."Vi-o no início da carreira e não conseguia perspetivar que iria marcar tantos golos. Era um talento e um jogador brilhante que me emocionou. O Cristiano sempre foi um estudioso do jogo e, como eu, sempre procurou algo extra. Estava sempre no ginásio e tinha em mente o quanto podia ser bom. Marcou 40 golos numa época no Man. United e o que tem feito desde aí é notável", concluiu.