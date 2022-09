Saha sobre Cristiano Ronaldo: «Está numa fase menos feliz, mas acredito que vai dar a volta»

Antigo avançado internacional francês, que jogou no Manchester United durante quatro temporadas, Louis Saha foi um dos convidados da ‘SIGA Sport Integrity Week', que decorre esta semana na Universidade Nova of Business and Economics, em Carcavelos, para falar sobre a integridade no desporto. O agora CEO da AxisStars abordou o recente menos bom momento de Cristiano Ronaldo nos red devils, onde ainda não marcou em nenhum dos sete jogos oficiais realizados em 2022/23."Ele está numa fase menos feliz, mas acredito que vai dar a volta. Vejo-lhe com uma postura de profissionalismo e de compromisso para com o grupo de trabalho e isso é o mais importante. Está motivado para continuar marcar golos e é apenas uma questão de adaptação ao modelo de jogo do Erik ten Hag. Estamos a falar do melhor jogador da história do futebol", sublinhou o antigo jogador francês acerca do ex-companheiro de equipa no conjunto de Manchester.Apesar dos elogios, Louis Saha salienta que o comportamento de CR7 esteve longe de ser o ideal neste mercado de transferências de verão: "Penso que teve repercussão no balneário, porque o timing não era o ideal. Não esteve presente na pré-temporada e o legado dele ficou um bocado frágil, porque quando falamos de Cristiano Ronaldo associamos logo à palavra profissionalismo!"Mesmo estando longe dos relvados, Louis Saha deita um olho, sempre que pode, aos principais campeonatos europeus, nomeadamente à Liga Bwin. "Tem grandes equipas, grandes jogadores e penso que nos últimos dois, três anos, o Sporting elevou ainda mais a qualidade, pois sempre foi um clube de topo que consegue agora disputar os títulos de campeão.A concluir, Louis Saha deixou um desejo para a final do Campeonato do Mundo do Qatar, que vai decorrer entre 20 de novembro e 18 de dezembro deste ano. "Que seja uma final entre Portugal e França, com vitória francesa claro", brincou.