Sarri: «Não há substituto para Cristiano Ronaldo em parte alguma do mundo»

Ainda antes de ser conhecido o adiamento do Juventus-Milan, Maurizio Sarri vincou na sala de imprensa a importância de Cristiano Ronaldo.





Cristiano Ronaldo chega à Madeira com Georgina para ver mãe que sofreu AVC Cristiano Ronaldo chega à Madeira com Georgina para ver mãe que sofreu AVC

A carregar o vídeo ...

"As táticas e os planos mudam quando Ronaldo está disponível e quando não está. Não há um substituto para ele em nenhuma parte do Mundo, então é natural que façamos algo diferente na sua ausência", vincou o treinador da Juventus.Sarri não quis alongar-se, por outro lado, alongar-se em comentários sobre viagem do internacional português ao Funchal para acompanhar o estado de saúde da mãe que sofreu um AC "É um problema pessoal. Quando regressar, e se assim o entender, falará", disse o treinador da Juventus.O atacante da Juventus esteve terça-feira no Funchal, onde aterrou às 16h05 na companhia de Georgina Rodríguez e Cristianinho, o filho mais velho. Refira-se, a propósito, que o jato privado de Ronaldo se encontrava em Madrid, tendo voado até Turim para ir buscar o futebolista. Este não prestou declarações à comunicação social, beneficiando do perímetro de segurança que fora estabelecido. Uma viatura aguardava-o e transportou-o [a ele, à companheira e ao filho, evidentemente] à unidade hospitalar, aí chegando às 16h45.Como é imperativo neste género de situações, a visita não foi prolongada, tendo Ronaldo abandonado o local às 17h15. Numa outra viatura saíram dois dos seus irmãos, Hugo e Elma Aveiro. Com um ramo de flores na mão, Elma deixou o hospital comovida. Hugo Aveiro falou um pouquito com a CMTV sobre o estado de saúde da mãe. "Está melhorzinha! Os médicos estão a tratar de tudo para que ela fique bem. Está tudo bem! Ter os filhos todos juntos é o melhor para ela", disse.Cristiano voltou a visitar a mãe ainda antes da hora do jantar, regressando a Turim, às 20h30, com a companheira e o filho, já depois do hospital ter emitido um comunicado sobre o estado de saúde de Dolores Aveiro.