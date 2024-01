Sauditas avançam que Cristiano Ronaldo felicitou companheiro de equipa por golo apontado na Taça Asiática

Assim foi o golo de Ghareeb Assim foi o golo de Ghareeb

Ghareeb foi esta terça-feira uma das figuras do triunfo (2-1) da Arábia Saudita sobre o Omã, na Taça Asiática. O criativo do Al Nassr apontou um dos dois golos da seleção saudita - que venceu de forma dramática devido a uma decisão da equipa de arbitragem -, após um belo momento individual.De acordo com o jornalista Mohamed Alkaoud, da BBC Arábia, o 'pequeno' Ghareeb tinha uma mensagem de Cristiano Ronaldo no seu telemóvel quando chegou ao balneário, onde o português terá felicitado o seu companheiro de equipa pelo grande golo marcado e desejando-lhe uma continuação de sucesso nos próximos jogos pela sua seleção.