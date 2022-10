Scholes: «Quando vi o Ronaldo frente ao Sporting pensei que ele diferente, um pouco como o Haaland agora»

O dia 6 de agosto de 2003 mudou a carreira e a vida de Cristiano Ronaldo para sempre. No jogo de estreia do novo Estádio José Alvalade, o antigo jogador do Sporting foi o destaque e, do outro lado, pelo Manchester United, estava Paul Scholes, que recordou agora esse momento para elogiar também Erling Haaland."No primeiro jogo que joguei contra ele na pré-temporada, frente ao Sporting, pensei que o miúdo era diferente. Um pouco como o Haaland agora, ele era diferente. Ainda não conseguia ver que ele continuaria a fazer o que fez, mas o que ele fez até hoje é sensacional. Transformou-se num avançado sobrenatural", vincou o antigo internacional inglês em declarações à BT Sports, assumindo que não considerava que CR7 pudesse chegar aos 700 golos na carreira."Nunca pensei que ele pudesse marcar 700 golos. Nunca vi isso num jogador jovem, mas o que ele fez com o Real Madrid é de um jogador sensacional", voltou a elogiar Scholes.