Solskjaer pede a Rashford para seguir exemplo de Cristiano Ronaldo se quer chegar longe

Marcus Rashford está no caminho certo para evoluir para um patamar de alto nível. Quem o garante é o treinador, Ole Gunnar Solskjaer, que encorajou o avançado do Manchester United a olhar para Cristiano Ronaldo para ter uma carreira de grande longevidade e com resultados.





"Ele tem um verdadeiro impacto dentro e fora do campo. Amadureceu, cresceu como um verdadeira jovem homem", elogiou o técnico norueguês em conferência de imprensa, depois de Rashford ter marcado na vitória diante do Newcastle (3-1), para a Premier League, no fim-de-semana.Na quinta-feira, contam-se cinco anos desde a estreia do internacional inglês na primeira equipa, efeméride que foi assinalada. "Ele sabe o que é preciso para ser um jogador do Manchester United dentro e fora de campo, assume a responsabilidade tanto fora como dentro. Recordo a estreia dele: um miúdo que entra, marca dois bons golos, festeja com os colegas nas bancadas e acredito que esta é a prova daquilo que ele quer fazer no clube", continuou o treinador sobre um jogador que tem reforçado a aposta em ações solidárias.Para se prolongar no futebol pelo tempo, Solskjaer não tem dúvidas que Rashford tem de copiar o bom exemplo de Cristiano Ronaldo, que evoluiu na sua etapa pelo Manchester United, entre 2003 e 2009. "É preciso ser meticuloso para ter uma carreira longa. Tivemos o melhor exemplo possível disso no Mundo do futebol com o Cristiano Ronaldo: pela forma como o Ronaldo olha para ele mesmo, a forma como chegou ao clube e como o vimos progredir na carreira. Tenho a certeza que o Marcus [Rashford] para por ele próprio. É a única forma de estar no topo: não te podes distrair se queres jogar até aos 35 anos e fazer o que quiseres depois disso", frisou o treinador e antigo companheiro de equipa de Ronaldo nos red devils.