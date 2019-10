Tévez pensou na forma de enganar Cristiano Ronaldo: «Cheguei ao ginásio às 6h00»

Carlos Tévez contou mais um episódio demonstrativo do profissionalismo de Cristiano Ronaldo. Num evento em Buenos Aires, o avançado do Boca Juniors recordou os tempos em que ambos estavam no Manchester United e onde o internacional português já dava cartas também no que toca à sua dedicação.





"Se houvesse treino às 09h00, chegávamos uma hora antes e ele já lá estava. Se chegássemos às 07h30, ele também já lá estava. Pensei 'como é que vou enganar este gajo? Houve então um dia em que cheguei às 06h00 para dar-lhe a volta... mas ele já lá estava. Com sono mas estava lá...", revelou o Apache."O que me indignava, e todas as mulheres já repararam nisso, é que ele passava o tempo todo no ginásio. É uma obsessão que tem", brincou Tévez.