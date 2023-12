Tiago Craveiro é o novo consultor estratégico de Cristiano Ronaldo

Tiago Craveiro assumiu o papel de consultor estratégico da CR7 SA, ‘holding’ de Cristiano Ronaldo sediada em Lisboa que é responsável pelas participações do craque em várias empresas, entre as quais a Expressão Livre, que recentemente comprou a Cofina Media.Craveiro conheceu Ronaldo em 2012, através de Seleção, e vai trabalhar nos diferentes domínios empresariais que não tenham a ver com futebol e onde agora se inclui a área dos media, mas também em novos projetos. Ao mesmo tempo, vai manter-se como consultor estratégico do presidente da UEFA.