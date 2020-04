«Treina mas é o braço!» Cristiano Ronaldo e o desafio de abdominais de Bruno Fernandes

A iniciativa 'The Living Room Cup' tem corrido o Mundo e Cristiano Ronaldo, atleta que lançou o desafio nas redes sociais, tem estado atento a todos os que tentam ultrapassar a sua marca de 142 abdominais em 45 segundos.





Bruno Fernandes bem tentou... mas não conseguiu bater os 142 abdominais de Ronaldo Bruno Fernandes bem tentou... mas não conseguiu bater os 142 abdominais de Ronaldo

A carregar o vídeo ...

Matuidi bate recorde de Ronaldo com a ajuda de uma contagem... supersónica Matuidi bate recorde de Ronaldo com a ajuda de uma contagem... supersónica

A carregar o vídeo ...

O avançado português da Juventus partilhou, esta quarta-feira, através da sua página do Instagram, o momento em que o Bruno Fernandes completou o desafio, registando 117 abdominais no mesmo período de tempo. Registo esse que não passou despercebido ao capitão da Seleção Nacional, que prontamente brincou com o compatriota. "Treina braço mas é!", escreveu o craque português, no momento da partilha.O internacional francês Blaise Matuidi foi um dos primeiros jogadores a aderir à causa. No vídeo partilhado na sua página do Instagram, o médio da Juve afirma ter feito mais dois abdominais que Cristiano Ronaldo. Contudo, como também é possível notar-se, a contagem não bate certo com o número de movimentos que o atleta faz.No final, Matuidi desafia o avançado português para uma corrida. "Cristiano, para a próxima vamos correr!", escreveu, ao que o capitão da Seleção rapidamente questionou: "Blaise, correr? Tens mesmo a certeza?"