Treinador do Dínamo Kiev: «Ronaldo precisa da ajuda de toda a gente»

Mircea Lucescu, treinador do Dínamo Kiev, já preparou os seus jogadores para defrontarem Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na Liga dos Campeões. O encontro de estreia dos ucranianos, diante da Juventus, não terá a presença do português - que recupera da covid-19 - mas na segunda volta certamente CR7 vai defrontar a formação ucraniana. No Grupo G o Dínamo encontra ainda o Barcelona e o Ferencváros.





O histórico treinador romeno - que foi o primeiro treinador ao nível profissional do agora treinador dos bianconeri, Andrea Pirlo, no Brescia, nos anos 90 - explica as diferenças entre os dois craques."Eu já os encontrei algumas vezes, mas os meus jogadores não. Mas vão defrontá-los em breve e vou ter de lhes explicar como é que eles são", disse Lucescu, ao site da UEFA."O Messi é um jogador baixo que é excecional em espaços pequenos, devido à sua aceleração, confiança, drible e tudo isso. O Ronaldo é diferente porque gosta tanto de marcar que precisa de mais espaço. Ele precisa da ajuda de toda a gente, dos seus companheiros de equipa", analisou o romeno."O Messi pode fazer muitas coisas sozinho. O Ronado também pode trabalhar só na zona de penálti ou a 20 metros da área, mas ele tenta tirar partido do espaço criado pelos outros e marca. É isto, são diferentes, mas são ambos dois jogadores muito fortes", finalizou.O Dínamo Kiev recebe a Juventus terça-feira, na primeira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.