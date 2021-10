Tyson Fury deixa aviso a Ronaldo: «Manchester não é grande o suficiente para os dois»

Tyson Fury vai lutar com Deontay Wilder no próximo fim de semana, onde vai procurar defender o título mundial de pesos-pesados de boxe. O combate vai decorrer em Old Trafford, mítico estádio onde Cristiano Ronaldo é a principal estrela, mas o pugilista pretende 'roubar-lhe' esse estatuto na cidade de Manchester.





"Ainda tenho mais dois combates, mas gostava de trazer um combate pelo título mundial de volta para Manchester. Sempre foi um sonho meu poder lutar em Old Trafford. O último combate que aconteceu lá foi entre Eubank e Benn em 1993 e foi enorme", começou por referir, para depois visar Cristiano Ronaldo."Estou feliz pelo regresso de Ronaldo a Old Trafford, mas esta cidade não é grande o suficiente para nós dois. Se eu vivesse em Manchester seria um problema. Mas estou a uma hora de distância, em Morecambe, então ele tem muita distância", alertou.