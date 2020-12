«Um remate para a história»: italianos analisam exibição de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo atingiu, esta quarta-feira, no triunfo (3-0) da Juventus sobre o Dínamo de Kiev, mais um marco importante na sua inigualável carreira desportiva. O avançado português assinou um dos três golos da 'Vecchia Signora' e colocou, uma vez mais, o seu nome no 'Hall of Fame' dos imortais. Já leva 751 golos na carreira.

Eis as principais reações da imprensa desportiva italiana à exibição de CR7.

'La Gazzetta dello Sport'

"Ok, tudo bem que o recorde absoluto ainda está longe (805 golos de Josef Bican, lenda do Slavia de Praga), mas 750 golos na carreira merecem ser comemorados e de que forma. Cristiano Ronaldo assinou o 2-0 da Juventus sobre o Dínamo de Kiev e chegou ao prestigioso golo, imediatamente celebrado nas redes sociais pelos adeptos da Juve. Um dos golos mais fáceis da carreira, com a baliza aberta, mas de pouco importa. O que interesse é que o que ele tem demonstrado e como aparece, sempre, nas situações mais difíceis para garantir a vitória."

'Tuttosport'

"Os números falam por si. Contra o Dínamo de Kiev, Cristiano Ronaldo fez o 750.º golo da carreira, entre clubes e Seleção Nacional. Um marco alcançado no aniversário da primeira Bola de Ouro do português, conquistada há 12 anos. Mas Ronaldo não se contenta e já almeja o próximo recorde, o de maior goleador de todos os tempos."

'Tuttomercatoweb'

"Cristiano Ronaldo marca 750 golos na carreira. A Juventus venceu o Dínamo de Kiev por 2-0, mas a notícia é outra: o português marca, com um toque singelo e simples após belo cruzamento de Chiesa a partir da direita e um primeiro desvio de Morata, que partiu de uma posição duvidosa (depois analisada pelo VAR). Um remate para a história."