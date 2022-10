Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Uma data para a história: a tampa do ketchup de Cristiano Ronaldo saltou há 20 anos Craque abriu o caminho para as balizas a 7 de outubro de 2002, com um bis frente ao Moreirense





Cristiano Ronaldo no momento exato em que acaba de rematar para o primeiro golo da carreira

• Foto: Francisco Paraíso