Usain Bolt: «Cristiano Ronaldo ganhar-me-ia neste momento»

Usain Bolt voltou a deixar grandes elogios a Cristiano Ronaldo, ao ponto de considerar que o astro português conseguiria batê-lo atualmente numa corrida em pista.





"Cristiano ganhar-me-ia, com toda a certeza, pois continua no ativo. Trabalha no duro todos os dias e é um superatleta. Está sempre no topo da sua modalidade. Neste momento, acho que é mais rápido do que eu", disse o antigo velocista jamaicano num evento do jornal 'Marca'.Recorde-se que Bolt é recordista dos 100 e 200 metros há mais de dez anos e que se encontra retirado desde 2017.