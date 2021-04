Usain Bolt explica por que motivo Ronaldo é melhor do que Messi

A questão com divide muitos adeptos de futebol foi agora respondida por Usain Bolt, antigo velocista jamaicano que ainda detém o recorde dos 100 metros. Quem é melhor, Ronaldo ou Messi? Bolt escolhe o português.





"É difícil para mim escolher porque eu apoio a Argentina, mas sou um grande fã do Cristiano Ronaldo", disse Bolt, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'."Admiro o Ronaldo desde que ele jogou no Manchester United e eu apoio os red devils. Penso que ele tem algo mais do que o Messi porque já deu provas em muitas ligas. Por isso escolho o Ronaldo", acrescentou.Depois, falou da nova geração de jogadores. "Há muitos bons jovens jogadores. O Mbappé é um exempolo. Estou ansioso por ver que futuro terão estes jovens", concluiu.Recorde-se que Usain Bolt é um grande fã de futebol e que chegou inclusivamente a treinar com o Borussia Dortmund e com uma equipa australiana.