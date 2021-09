Varane: «Melhoras todos os dias quando jogas ao lado de um jogador como Ronaldo»

Raphael Varane não esconde a felicidade por poder voltar a jogar com Cristiano Ronaldo. O defesa-central francês, que dividiu o balneário com o avançado português no Real Madrid, elogiou a ética de trabalho do craque luso, falou de Sergio Ramos e ainda sobre a dupla com Harry Maguire no centro da defesa do Manchester United.

"Melhoras todos os dias ao jogar ao lado de um jogador como ele. Se ele continua a jogar ao mais alto nível com a idade que tem, deve-se muito ao facto de o seu trabalho ser fantástico. Estou muito feliz por poder voltar a jogar com ele", começou por dizer o central gaulês, campeão do Mundo pela França, em declarações à 'Sky Sports'.

Raphael Varane assume que vai demorar tempo até a dupla com Harry Maguire funcionar a 100 por cento. "Com Sergio Ramos, eu tive 10 anos para conhecê-lo, saber como se move dentro de campo. Eu penso que o Harry Maguire é um grande jogador, mas nós ainda temos que trabalhar muito para nos sentirmos confortáveis em campo. O mesmo aplica-se a todos os outros jogadores da defesa. É muito importante sentirmo-nos conectados. Temos de continuar juntos e motivarmo-nos uns aos outros pois todos os dias estamos a aprender", atirou.