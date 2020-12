Viagem de Cristiano Ronaldo para o Dubai gera controvérsia em Itália

À semelhança de outros anos, Cristiano Ronaldo rumou também agora para o Dubai onde irá participar na cerimónia de entrega dos Dubai Globe Soccer Award, prémio para o qual está nomeado para melhor jogador do século 21. Ora, este ano a viagem tem gerado controvérsia: a 'Gazzetta' escreve esta quinta-feira que o internacional português viajou e não terá de cumprir quarentena no regresso, quarentena essa que é imposta a quem saia do país nesta altura em plena pandemia de Covid-19.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

O mesmo jornal diz que outros jogadores também 'furaram' as restrições impostas pelo governo italiano. Mas, segundo as aparentes determinações nestes casos, por 'viverem em isolamento', por serem profissionais de futebol, e como são regularmente testados pelos seus clubes, estes jogadores terão sido autorizados a viajar sem ter de fazer teste para voltar a entrar no país.Esta quinta-feira, já no Instagram, Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia ao lado do príncipe herdeiro do Dubai, Hamdan Bin Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, seu amigo. "Sempre um prazer ver-te", escreveu na legenda.