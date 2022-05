Welbeck: «Ronaldo melhor do Mundo? Com ele qualquer coisa é possível!»

Danny Welbeck partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo no Manchester United e antecipou uma possível distinção de melhor do Mundo para o português até ao fim da carreira."Com o Cristiano Ronaldo qualquer coisa é possível! Ele voltou para a Premier League esta temporada e coleciona ótimos números. É um atleta que vive no topo e é um ótimo profissional. Faz tudo certo, tem a capacidade de continuar a produzir estes números, mesmo com a idade dele. Nada é desfasado para ele", explicou em declarações ao portal iG Esporte.Ronaldo foi melhor futebolista do ano em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.