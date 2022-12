Özil sai em defesa de Ronaldo e atira: «Comentadores sem carreira que só querem atenção»

Mesut Özil deixou esta sexta-feira uma publicação nas redes sociais em defesa de Cristiano Ronaldo. O médio alemão de 34 anos, que representa os turcos do Basaksehir, diz não entender as opiniões negativas que de repente surgiram sobre o avançado português."Realmente não entendo de onde vem esta constante negatividade da imprensa em relação ao Cristiano. A imprensa está a tentar obter 'clicks' e os comentadores, que já não têm uma carreira, usam o grande nome do Ronaldo para chamar a atenção", atirou Özil, que jogou com CR7 no Real Madrid, no Twitter."Ele em breve fará 38 anos, por isso, qual é a surpresa se não marca 50 golos por época? Todos os adeptos deviam sentir-se felizes por terem podido ver o Ronaldo jogar ao mais alto nível durante 20 anos. Não creio que ninguém da nova geração será capaz de igualar os seus números. Vai ser para sempre único. Todos deviam mostrar mais respeito por um dos maiores atletas da história do desporto", garantiu Özil.