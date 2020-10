Um líder para um Benfica ser Nosso

Em vésperas de eleições agora antecipadas por efeitos pandémicos, na qualidade de Mandatário da Lista D – "O Benfica é Nosso", considero ser meu dever fazer um pequeno balanço desta alternativa que a nossa lista corporizou.





Foram umas semanas duras que exigiram de toda a estrutura da lista de RGS uma disponibilidade e dedicação que os tornaram à altura de ser dirigentes do Benfica, sabendo honrar a história de um Clube centenário. Gente anónima, gente sem notoriedade pública, gente movida por amor ao Benfica. Fizeram milhares de quilómetros em torno de um ideal que nos une – querer que o Benfica seja dos benfiquistas, dos seus Sócios e dos seus simpatizantes.Mas permitam-me um especial agradecimento a Rui Gomes da Silva – fez uma campanha notável, de afirmação de amor por uma causa. Inexcedível de disponibilidade, correu o país de lés a lés. Deu entrevistas ponderadas, sempre denotando a paixão que o move. Demonstrou querer e saber defender o Benfica de interesses de terceiros. Mostrou-se aos Sócios como ele é: apaixonado e benfiquista!Nascido no Porto, sócio desde que nasceu, atleta do Benfica de hóquei em patins, dirigente com passado no Clube, nesta campanha trouxe o seu amor, demonstrando ser a alternativa de liderança com que os benfiquistas sabem que podem contar.A palavra aos Sócios, sempre soberanos! Saberemos respeitar a sua decisão, mesmo numa campanha enfermada por vícios anti-democráticos, como uma estrutura ao serviço do atual Presidente, uma imprensa (sobretudo desportiva) que vaticinando a continuidade do poder lhe deu uma cobertura ímpar e uma televisão do Benfica que optou por silenciar qualquer alternativa, ao melhor estilo de serviço de qualquer ditadura.Mesmo assim, o Benfica democrático vai a eleições com 4 (quatro) alternativas ou melhor 2 (duas) – continuar ou mudar! RGS corporiza verdadeiramente a mudança, cimentada na raça popular que sempre caracterizou o Benfica. As suas propostas mais emblemáticas são claras: (1) nunca ceder a maioria do capital da SAD a terceiros; (2) manter a BTV como entidade independente, voz de defesa do Benfica e transmissora dos seus jogos; e (3) nunca ceder aos interesses de terceiros, empresários ou outros, dado não admitir que os negócios se sobreponham aos interesses do Benfica.Esta a garantia que RGS dá aos benfiquistas. Com ele sabem que podem contar, a começar por mim que votarei na lista D – "O Benfica é Nosso" com a vantagem da garantia ser dada por Rui Gomes da Silva, sócio nº 1.812.(Manuel Boto, mandatário da lista D, sócio do Benfica n.º 2.794)