7 pecados que o Benfica não pode cometer

Chega o dia em que temos de entrar em campo. Há cerca de um ano, decidi sair da posição de adepto anónimo e começar a participar na vida pública do Benfica. Fi-lo por sentir que tinha acumulado conhecimento e experiência que podiam ser úteis ao debate de ideias para o futuro do emblema e, ao mesmo tempo, a independência financeira que entendo necessária para fazer estas coisas: sem precisar do clube.





O primeiro artigo tornou-se batismo de fogo. As 11 razões para votar Vieira serviram de arma de arremesso fácil, quando Vieira caiu, aos praticantes da velha modalidade do Totobola de segunda-feira.Mas, já agora, fica aqui o registo para os puristas adiantados mentais: Vieira foi a seis eleições, votei nele duas vezes. E a razão por que votei ou não votei em Vieira foi sempre a mesma: o sucesso desportivo. Acredito, firmemente, que, pela sua dimensão, história, estrutura e ambição, o Benfica tem de ganhar no mínimo 50% dos campeonatos. Foi quase sempre assim ao longo da sua história. Votei em Vieira pela primeira vez em 2016, após o tricampeonato, como voltei a votar em 2020, aplicando o mesmo critério de sempre, tínhamos ganho dois campeonatos em quatro. É por isso que há muitas opiniões minhas publicadas nas redes sociais entre 2003 e 2016 procurando outras soluções para o Benfica. Regi-me sempre pelo mesmo critério: o sucesso do Benfica, e não qualquer princípio ad hominem.Agora, a dias de novo ato eleitoral, Rui Costa que se candidata ao lugar que não quis herdar após ser confrontado com uma crise diretiva no clube, um empréstimo obrigacionista a meio e o começo de uma nova época desportiva, revelou estofo e capacidade de liderança. Mas, depois, Rui Costa começou a acumular algumas falhas para as quais também fomos alertando:- Não fez a auditoria externa que prometeu a tempo das eleições; há suspeitas em torno da administração recente do clube e da SAD que não foram dissipadas, os sócios merecem ser cabalmente esclarecidos.- Não renovou a equipa diretiva. 14 dos 20 candidatos da sua lista já constavam da anterior. O Benfica não é só um clube nem só uma empresa; é um clube e uma empresa. A equipa de Rui Costa, que mais parece um escritório de advogados, pouca ou nenhuma experiência empresarial tem e perdeu a oportunidade de trazer, por fim, uma mulher à vice-Presidência.Tenho o maior respeito e admiração por Rui Costa, seria muito fácil apoiar esta direção num momento em que lidera o campeonato e faz boa figura na Champions. Mas se posso ser de alguma utilidade ao Benfica, então importa que mantenha a lucidez e alerte para os riscos dos cheques em branco. E, mesmo acreditando que, entre os dois candidatos, Rui Costa é a melhor opção, vislumbra-se no horizonte o risco de sete pecados que não pode cometer. Sete pontos em que o Benfica tem de liderar se quer manter-se a par ou à frente dos tempos:1. Treinador e projeto desportivo têm de estar ligados – não estão. Entre o que é dito no programa de Rui Costa e quem Jorge Jesus é não bate a bota com a perdigota. Não se pode escrever que se quer plantéis pequenos e aposta na formação e, ao mesmo tempo, continuar com Jesus que, claramente, prefere plantéis com muitas opções e jogadores feitos. Este programa precisa de um treinador próprio, novo, coincidente com ele, o primeiro de um novo tempo.2. Reforma dos estatutos, Rui Costa não apresenta uma proposta com ideais ou um calendários sobre este assunto. Apenas um grande silêncio ensurdecedor.3. Não é dita também uma palavra no seu programa para a SAD e a necessária mudança no seu conselho de administração, se se pretende ou não um parceiro estratégico – e qual. O que fazer relativamente a John Textor, se se pretende ou não vir a distribuir dividendos pelos acionistas. Bola.4. Tecnologia, tecnologia, tecnologia. Para estar à frente da concorrência, o Benfica tem de estar à frente na tecnologia. A que já hoje permite otimizar treino e performance dos jogadores; os sistemas de inteligência artificial no apoio ao scouting; algoritmos que ajudam a prever as lesões dos jogadores; a própria questão da experiência dos fãs, cada vez mais exigentes e sedentos de novidade. Hologramas, RV, realidade aumentada – todas estas ferramentas já aí estão. O Benfica como clube global e ambicioso que é tem de estar também no mercado dos jogos eletrónicos, para angariar novas receitas, para além das parceiras que já tem, bem como ter equipas de Esports.5. Lutar por um futebol português capaz de atrair e reter talento. Como maior clube nacional, o Benfica tem de liderar junto do governo a aprovação de uma proposta pela isenção do IRS para jovens internacionais sub23. É preciso mudar a lei se queremos manter os melhores por mais anos.6. Centralização dos direitos televisivos. O mercado nacional é limitado e estável; potenciais novas receitas das transmissões dos jogos só poderão vir da internacionalização. Tem de ser o Benfica, marca mais forte e clube mais impactado pela centralização dos direitos, a liderar este processo.7. Reformular o quadro competitivo em Portugal. O Benfica deve liderar, junto dos restantes clubes profissionais, um projeto de reformulação das competições, que deve passar pelo fim da Taça da Liga e o redesenhar do campeonato nacional.Dia 9, há eleições e três hipóteses: lista A, lista B ou voto em branco. Cada sócio deve decidir em consciência, mas estes sete desafios não podem ficar sem resposta. Não defendo nenhum candidato; defendo o Benfica.