11 razões para votar Vieira

Olá, o meu nome é Mauro Xavier e voto Vieira.





Começo assim porque, por estes dias, parece uma confissão embaraçosa apoiar Luís Filipe Vieira entre uma certa inteligência benfiquista.Haverá alguma razão para mudar agora, que não a mera reação emocional a um campeonato de futebol que se perdeu? Quanto a mim, nenhuma. E eis porquê em 11 razões:1. Nas próximas eleições do Benfica, vou continuar a votar Vieira porque vou com os meus filhos ao estádio a cada 15 dias – e, a cada 15 dias, temos um dos dias mais felizes do ano. No estádio que Vieira fez em tempo recorde quando já ninguém achava possível. O estádio épico que já recebeu finais de Europeus e da Liga dos Campeões. O estádio vermelho, que é uma espécie de réplica em tamanho real do coração da nossa paixão.2. Vou votar Vieira porque esse estádio está cheio de famílias, de senhoras, jovens e crianças, gente de todas as origens e estratos sociais, envergando as mesmas cores e confraternizando nas mesmas lojas e roulottes. Para verem o seu Benfica, que voltou a jogar à tarde quando ninguém achava possível. Que tem o estádio cheio apesar da transmissão televisiva, quando ninguém achava possível. Com essa transmissão televisiva a ser feita por um canal de TV do próprio clube, quando ninguém achava possível.3. Vou votar Vieira porque me continua a arrepiar o voo da Águia Vitória. Porque o Benfica é feito destas pequenas coisas inexplicáveis, desta dimensão ritual, destes elementos simbólicos que, tantas vezes, nos fazem ir mais além, quando toda a lógica diria o contrário. Talvez nada corporize tanto essa dimensão como a Águia Vitória. E eu sei que parece que ela sempre esteve lá, mas, na verdade, só começou em 2003, com Vieira. É o símbolo do renascimento do clube.4. Voto Vieira porque um Presidente não pode garantir grandes épocas, todas as épocas, mas Vieira tem tido muitas épocas grandes épocas. Com grandes jogadores, grandes treinadores e futebol espetáculo. Voto Vieira porque Jonas, porque Aimar, porque Cardozo, porque Saviola, porque Di Maria, Oblak, porque Félix, porque, por todas as razões e toda a magia para além da razão daquele golo (devo dizer: bailado?) de Lima e Gaitán, ao Sporting, em 2013.5. Voto Vieira porque o Benfica é muito mais do que o Futebol. Porque nos implantou o amor ao Futsal, porque criou o Projecto Olímpico, porque deu finalmente expressão internacional em títulos ao Hóquei em Patins.6. Voto Vieira porque trouxe a gestão profissional, moderna, para o Benfica. Remodelou a maior marca portuguesa, que agora atrai visitantes de todo o mundo, que tem patrocinadores e parceiros internacionais de prestígio, que afrontou e venceu o monopólio das transmissões televisivas, que diversificou modelos de negócio, musealizou e rentabilizou a história do clube, criou os modelos comerciais e de marketing que todos os outros seguem em Portugal.7. Voto Vieira porque é um raro exemplo de líder com razão e coração. Nem demasiado frio nem demasiado sentimental. É o gestor que recuperou um clube falido e o transformou num dos 30 mais ricos do mundo. Mas também o homem que chorou Féher e Eusébio e lhes rendeu as homenagens devidas. Que trouxe Rui Costa de volta para acabar a carreira em grande e em casa. Que trouxe os portadores da mística para os bastidores do clube, de Chalana a Luisão.8. Voto Vieira porque sonhou e construiu o Seixal quando ninguém estava a olhar para a formação. Contra toda a lógica do futebol moderno, devolveu o Benfica às raízes, aos que dele nascem e crescem, à educação nos valores do clube, ao orgulho de vermos os nossos despontarem e perfumarem, depois, as maiores competições do mundo.9. Voto Vieira porque tenho uma memória. Sei onde o Benfica estava e onde está. Não confundo o passado com os anos 60 nem sequer com os 80. Vieira não recebeu esse Benfica. Recebeu uma sombra que rastejava, sem talento, sem dinheiro e sem orgulho.10. Voto Vieira porque continuo a sonhar que vai liderar o Benfica de volta a uma vitória europeia. Mesmo que todos digam que não é possível, como disseram que o estádio não era possível, que o canal do clube não era possível, que futebol à tarde não era possível, que ganhar com a formação não era possível.11. Voto Vieira porque o meu filho mais novo, nos seus curtos seis anos de vida, já foi cinco vezes ao Marquês. Quando nasceu, dias depois da morte de Eusébio, disse aos meus amigos que o tinha batizado Manuel Eusébio e que o tratávamos por "o nosso rei". Tempos depois, tive de desmentir a brincadeira: o miúdo chama-se só Manuel. Como Manuel Galrinho Bento. Como Carlos Manuel, a locomotiva do Barreiro. Como Manuel Rui Costa. Mas será o que quiser na vida – só quero que tenha no olhar o mesmo brilho, o mesmo amor, a mesma vontade de vencer que esses grandes antes dele. Voto Vieira pelo Manuel. Por nós. Pelo Benfica.Autor. Mauro Xavier, Diretor-Geral – Microsoft Europa Ocidental e sócio 25768.