Os mitos e verdades da prática desportiva de pessoas com diabetes

Existem muitos mitos e verdades sobre a prática de desporto para pessoas com diabetes.Hoje, no Dia Mundial da Diabetes, vamos analisar alguns deles:Mito: As pessoas com diabetes não podem praticar desporto.Falso: Pessoas com diabetes podem e devem praticar desporto regularmente. O exercício físico é benéfico para o controlo da diabetes, ajudando a reduzir os níveis de açúcar no sangue e a melhorar a sensibilidade à insulina.Mito: O desporto pode causar hipoglicemia (baixa de açúcar no sangue).Verdade: O exercício físico pode levar a uma diminuição dos níveis de açúcar no sangue, especialmente se não forem tomadas precauções adequadas. No entanto, com um planeamento cuidadoso, é possível evitar a hipoglicemia durante a prática desportiva, ajustando a dose de insulina ou a ingestão de alimentos (quantidade de hidratos de carbono) antes, durante e após o exercício.Mito: As pessoas com diabetes devem evitar exercícios intensos.Falso: Pessoas com diabetes podem praticar exercícios intensos, desde que estejam devidamente preparadas e monitorizem os seus níveis de açúcar no sangue. É importante consultar um médico para obter orientações específicas sobre a prática de exercícios intensos.Mito: O desporto pode causar complicações a longo prazo em pessoas com diabetes.Falso: O exercício físico regular pode ajudar a prevenir ou retardar o aparecimento de complicações a longo prazo da diabetes, como doenças cardíacas, neuropatia e retinopatia.Mito: As pessoas com diabetes devem evitar desportos de contacto.Falso: Embora os desportos de contacto possam apresentar riscos adicionais para pessoas com diabetes, como o risco de lesões, não há uma proibição absoluta. É importante avaliar os riscos e benefícios de cada desporto e tomar precauções adequadas, como monitorizar os níveis de açúcar no sangue antes, durante e após o exercício e usar equipamento de proteção adequado.As guidelines para pessoas com diabetes que desejam praticar desporto podem variar dependendo do tipo de diabetes, do nível de controlo da doença e de outros fatores individuais. No entanto, aqui estão algumas diretrizes gerais que podem ser úteis:1. Consulte um médico: Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, é importante consultar um médico para avaliar o seu tipo de Diabetes e obter orientações específicas.2. Monitorize os níveis de açúcar no sangue: É essencial monitorizar regularmente os níveis de açúcar no sangue antes, durante e após o exercício. Isso ajudará a ajustar a dose de insulina ou a ingestão de alimentos (hidratos de carbono) se necessário, para evitar hipoglicemia ou hiperglicemia.3. Planeie as refeições e os lanches: Antes de praticar desporto, é importante ter uma alimentação adequada para fornecer energia suficiente. É recomendado comer uma refeição ou um lanche com carboidratos complexos cerca de 1 a 3 horas antes do exercício. Além disso, é importante ter lanches rápidos disponíveis durante o exercício, caso seja necessário.4. Ajuste a medicação: Dependendo do tipo de exercício e da duração, pode ser necessário ajustar a dose de insulina ou outros medicamentos para evitar hipoglicemia. É importante discutir com o médico sobre como ajustar a medicação de acordo com o exercício.5. Hidrate-se adequadamente: Beber água antes, durante e após o exercício é importante para evitar a desidratação. É recomendado beber pequenas quantidades de água regularmente durante o exercício.6. Escolha atividades adequadas: É importante escolher atividades físicas que sejam seguras e adequadas para a sua condição de saúde. Atividades como caminhada, natação, ciclismo e ioga são geralmente recomendadas para pessoas com diabetes.7. Esteja preparado para emergências: É importante ter consigo um kit de emergência com glicose ou alimentos açucarados, caso ocorra uma hipoglicemia durante o exercício. Informe também as pessoas ao seu redor sobre a sua condição de diabetes e como ajudá-lo em caso de emergência.Em resumo, é importante derrubar o estigma de que as pessoas com diabetes não devem praticar desporto regularmente, podem e devem, desde que sigam instruções médicas adequadas ao seu caso. Consultar um médico é fundamental para obter orientações específicas sobre a prática desportiva e garantir um bom controlo da diabetes de acordo com o seu tipo de diabetes.Rui Garrido, especialista em medicina desportiva da TrueClinic