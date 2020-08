Champions? Prognósticos só no fim

Esta Champions 2020 tem trazido um manancial de resultados surpreendentes que tiveram o seu inicio ainda antes da fase final em Lisboa. Histórico Manchester United nem vê-lo, Juventus e Real Madrid de fora, Barcelona, Atlético de Madrid e Manchester City de malas para casa, tudo estranho e diferente, em tempos de pandemia. Existem varias infeções nestes clubes e quando o público não pressiona, as suas performances parecem não mais que …. normais. Esta Champions fez cair o mito La Liga & Premier League. Alemães e franceses atingem o topo, surgem agora com a frescura física ao melhor estilo britânico associado a uma cultura tática que faz corar a italiana, com laivos de técnica latina, tudo isto no meio campo adversário, ou seja, 30 metros à frente.

Nesta final vão reunir-se muito mais que duas grandes equipas. Beneficiados pela término precoce da Liga Francesa e do precoce titulo germanico, ambos tiveram mais do que tempo para preparar o derby da megalomania do Médio Oriente contra a aristocracia europeia. O Porto/Mónaco de 2004 foi a última final entre outsiders em que nas meias finais chegou a estar inclusivé o Deportivo de La Corunha. A partir dai, depois de vários alertas da ANAF, o bloco central europeu tomou conta destas competições. Se houvesse que atribuir um favorito os bávaros levariam este troféu. Contundentes, eficazes, frios, possantes, com 28 vitórias nos últimos 29 jogos. Caminham a passos largos para a sua sexta champions mas a beleza do futebol chega de seguida. É uma final, e ambos pensam mesmo: finais são para ganhar. Na verdade jogos são para ganhar e então pode-se repetir a nossa história dos heróis de Estugarda. A páginas tantas alguém disse: "o gémeo da perna de Briegel era maior que a minha coxa". Mas Portugal ganhou. Os jovens não se lembram mas a internet está aí para ir buscar uma história tão maravilhosa quanto épica e irrepreensivelmente estóica dos já nossos "antepassados" …

Por incrível que pareça serão Madjer, Juary e Carlos Manuel os inspiradores de Neymar e seus pares para esta final Champions Covid 2020.