A cobrança no Dragão

É verdade que o FC Porto não teve a estrelinha frente ao Sp. Braga, mas o atraso de sete pontos para o Benfica e um futebol aquém do esperado levam a que a contestação suba de tom e que até Sérgio Conceição seja questionado. Normal num clube que aspira realmente ao título todas as épocas e que, embora intervencionado pela UEFA, tem um plantel que pode praticar bem melhor futebol. Essa é, aliás, uma realidade que se aplica aos três grandes em Portugal, mesmo que em medidas muito diferentes. A diferença é que o Benfica ganha e segue destacado na frente. No fundo, o grande desejo dos adeptos.

A final four da Taça da Liga será muito importante para Conceição. A conquista de um título em janeiro, quando o rival segue longe no campeonato, seria um excelente paliativo. Acredito que os adeptos não esquecem o atraso, mas não há quem não prefira ganhar do que perder. E no museu do FC Porto não mora nenhuma Taça da Liga. Logo...

Foram identificados dois adeptos que atiraram tochas e fumos em Alvalade. Pena que outros clubes não combatam estes meliantes. Teríamos um futebol mais limpo. Não é utopia. Mas falta coragem.

Folha disse tudo. Há quem não preste mesmo. Um abraço.