Mais Record

Tínhamos falado de novidades em 2020 e que as primeiras seriam no Record Mais. Pois bem, domingo chega-lhe às mãos uma edição de cara lavada. No dia em que mantivemos o preço. Mas aumentámos a qualidade. Verá que há mais para ler. É para si que trabalhamos e é a si que agradecemos o facto de sermos o jornal desportivo mais vendido e mais lido em Portugal. Sabemos que a vida não está fácil para ninguém e valorizamos que esteja connosco e faça do Record o líder da imprensa desportiva.





Também há novidades na opinião durante a semana. Eduardo Dâmaso, diretor da revista ‘Sábado’, engrossa a nossa lista de colunistas, assim como Artur Fernandes, presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol. Novas visões sobre o fenómeno que todos amamos. Fique por cá pois vai haver mais surpresas. Uma delas para breve: o regresso das cartas de Benfica e Sporting. Uma edição de luxo, grátis, para si.

Parabéns a Fernando Gomes, Rui Pedro Soares e Patrick Morais de Carvalho. Um divórcio é sempre duro. Mas a via amigável dá sempre melhores frutos do que o litigioso.

Os Luanda Leaks estão na ordem do dia. Como é diferente a apreciação quando comparada com os Football Leaks. E que ninguém se esqueça de que por cada criminoso angolano desmascarado há dois ou três cúmplices portugueses por apanhar. Há corrupção em Angola? Preocupa-me mais a que há por cá.